Zaventem neemt maatregelen tegen wateroverlast

De gemeente Zaventem neemt maatregelen om de wateroverlast op haar grondgebied aan te pakken. Meest in het oog springend is de aanstelling van een erosie-expert. Ieder jaar trekt de luchthavengemeente ook een bedrag van 100.000 euro uit om beschermende maatregelen te nemen.

Zowel in de lente van dit jaar als vorig jaar werd Zaventem getroffen door wateroverlast. Ook in deelgemeente Sterrebeek stonden toen verschillende straten blank. Tijdens de voorbije maanden was er overleg tussen getroffen inwoners en het gemeentebestuur en dat heeft geleid tot een aantal concrete maatregelen.

In de eerste plaats stelt Zaventem een expert aan die het probleem van de erosie zal aanpakken. De erosie-coördinator krijgt als opdracht om op verschillende plaatsen in de gemeente na te gaan hoe en waar ingrepen moeten gebeuren.

Daarnaast trekt Zaventem in de begroting jaarlijks ook een bedrag van 100.000 euro uit, geld dat zal gebruikt worden om waar nodig in de gemeente beschermende ingrepen tegen wateroverlast uit te voeren.