Zaventem organiseert zelf busvervoer na voorstellingen CC De Factorij

Zaventem gaat zelf een shuttledienst organiseren voor cultuurliefhebbers uit Zaventem die na een voorstelling in CC De Factorij over geen vervoer beschikken.

Vervoersmaatschappij De Lijn wil ’s avonds laat na een evenement in cultuurcentrum De Factorij geen extra busvervoer organiseren. Daarom heeft de gemeente beslist om zelf een shuttledienst op poten te zetten met een minibusje. De service kost 5 euro per persoon en geldt enkel voor de inwoners van de gemeente. Zaventem hoopt op die manier ook de parkeerdruk in de omgeving van het cultuurcentrum te verminderen. Huiswaarts keren met de shuttledienst kan vanaf 21u30 tot 1u30. Dit initiatief is bovendien ook handig voor wie na een voorstelling wil genieten van een alcoholische drank.