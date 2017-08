Zaventem schakelt burgers en camera’s in tegen sluikstorters

Haast wekelijks moet de technische dienst van Zaventem ergens afval gaan ophalen dat illegaal gestort werd. De voorbije dagen situeert het probleem zich voornamelijk in Sint-Stevens-Woluwe. Vrijdag nog werden 10 zakken opgehaald in de Imperiastraat. Zondag werden zo’n 40 zakken met bouwafval gevonden op de Zaventemsebaan. Naar schatting gaat het om zo’n 1.500 kg bouwafval. Voor de gemeente Zaventem is de maat vol. “Het is dweilen met de kraan open. Het ruimen van sluikstort kost de gemeente ook handenvol geld. Het bestuur overweegt nu om mobiele camera’s te plaatsen want sluikstorters betrappen op heterdaad blijft helaas een moeilijk punt”, vertelt Erik Rennen (N-VA), schepen voor Milieubeleid. Voorts roept de gemeente haar inwoners op om waakzaam te zijn en om onmiddellijk de lokale politie te waarschuwen wanneer ze iemand zien sluikstorten.