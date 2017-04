Zaventem start met reconversie bedrijventerrein Keiberg

De Keiberg is een bedrijventerrein dat dateert van de jaren ’80 en is gelegen aan de Henneaulaan vlakbij de Ring rond Brussel. De Keiberg telt vandaag zo’n 91 bedrijven maar sinds enkele jaren staat echter 1 op de vier gebouwen leeg. Daarom wil Zaventem een reconversie opstarten van het bedrijventerrein. “We willen nu als gemeente doen wat we kunnen door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Hiermee willen we nagaan hoe we de bestemming van het bedrijventerrein zo slim mogelijk kunnen invullen. In principe leent de Keiberg zich het best voor activiteiten die wel veel ruimte nodig hebben, maar minder onderhevig zijn aan veel personenverkeer tijdens de spitsuren. Een logistieke hub zou hier perfect passen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). Woningen zijn niet aan de orde. Bepaalde vormen van recreatie kunnen wel volgens Dewandeleer omdat mensen doorgaans buiten de kantooruren gaan sporten.