Zaventem verbiedt nieuwjaarsvuurwerk

De burgemeester van Zaventem, Ingrid Holemans, vraagt de inwoners van Zaventem om geen vuurwerk af te steken in verband met de gevaarlijke weersomstandigheden. Ook in sommige andere steden en gemeenten wordt het vuurwerk afgelast.

Vooral de voorspelde rukwinden kunnen bij het afsteken van vuurwerk een onberekenbare spelbreker zijn en dat is de reden waarom tal van steden en gemeenten vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht verbieden. Dat is onder meer het geval in Oostende en in Brugge. Ook de burgemeester van Zaventem, Ingrid Holemans, vindt het raadzaam om bij dit weer de nodige maatregelen te nemen. Geen vuurwerk in Zaventem dus.

De geplande activiteiten rond het Atomium in Brussel gaan wel door. Dat laten de Brusselse lokale politie en de Brusselse burgemeester Philippe Close weten. Als de weersomstandigheden zouden verslechteren, is het wel nog mogelijk dat het vuurwerk op de valreep wordt afgelast. De stad Brussel verwacht vanavond zo'n 50.000 feestvierders aan het Atomium.