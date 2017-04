Zaventem-Vilvoorde wordt erkend als ‘ontwrichte zone’

‘Ontwrichte zones’ zijn regio’s in Europa die in het verleden te kampen hebben gehad met zware collectieve ontslagen. Onder meer Turnhout en Genk behoren tot die zones en kunnen daardoor rekenen op een loonlastenverlaging. Ook de regio Zaventem-Vilvoorde werd de voorbije jaren getroffen door enkele ontslaggolven en wordt nu door de Vlaamse regering erkend als een ‘ontwrichte zone’. Concreet krijgen bedrijven die hier investeren een vrijstelling van 25% op de bedrijfsvoorheffing voor elke extra arbeidsplaats die er gecreëerd wordt. Omgerekend is dat een loonlastenverlaging van zo’n 5%. De zelfstandigenorganisatie UNIZO en de werkgeversorganisatie VOKA reageren alvast zeer tevreden.