Zaventem wil 2 zonevreemde bossen permanent beschermen

In principe zijn alle bossen beschermd door het Bosdecreet, maar indien ze buiten natuur-, bos-, of parkgebied liggen, zijn ze kwetsbaar en minder goed beschermd. De Vlaamse overheid heeft nu al die zonevreemde bossen in kaart gebracht. In Zaventem gaat het om twee percelen bos. Die liggen in Sterrebeek aan het park tussen de Derscheidlaan, de Mechelse Steenweg en de Kleine Geeststraat. Zaventem startte een openbaar onderzoek om de percelen bos permanent te beschermen en zo het groen in de gemeente te vrijwaren.