Zaventem wil Zeenpark dubbel zo groot maken

Momenteel wordt gewerkt aan de eerste fase van het vernieuwing van het Zaventemse Zeenpark. Het park krijgt een uitbreiding en er komt een Finse piste, een mulitsportveld en een speelbos. Ook de beek wordt weer opengelegd.

Tweede fase

“Mijn bedoeling is om deze legislatuur ook een toekomstplan voor het Zeen Fase II te maken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “Fase II is het gebied ten noorden van het huidige Zeenpark. Het strekt zich uit tussen de Zeenstraat (van aan het Jeugdhuis Tonzent), de Tramlaan en de Hippodroomlaan. Waar fase I van het Zeenpark meer een recreatiepark is, zal fase II voornamelijk een natuurpark zijn. Het gebied is quasi volledig bebost maar het is vandaag nauwelijks toegankelijk voor de inwoners. We zullen dus een aantal wandelpaden moeten aanleggen. We gaan daarvoor ook subsidies aanvragen bij het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. Het mooie is dat we een wandelpad zullen kunnen aanleggen langsheen de beek. Op die manier zal je in de toekomst de beek kunnen volgen van aan de kasteelmuur in de Zeenstraat tot aan de Tramlaan. Dat is een lengte van 1,5 kilometer. “

Groengebied kopen

“We zijn als gemeente al sinds het begin van de legislatuur volop bezig met het aankopen van groengebieden”, zegt Dewandeleer. “Dat is enorm belangrijk en wordt veel te weinig gezegd. Ik besef dat de groene ruimte onder druk staat in de hele Vlaamse Rand. We moet onze groengebieden koesteren en beschermen. Voor het Zeen zijn we stap voor stap gronden aan het verwerven van private eigenaars. We hebben daarvoor deze legislatuur 400.000 euro ingeschreven in de meerjarenbegroting. Met de 8 hectare van fase II erbij wordt het Zeen meer dan dubbel zo groot als vandaag”.