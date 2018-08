Zaventem zet politiehonden in tegen overlast

Vorige week vrijdag tussen 14 u en 22 u 30 controleerden 8 inspecteurs van de politie 30 personen op verschillende plaatsen in de gemeente, waaronder Park Mariadal (Zaventem), Park Het Zeen (Sterrebeek) en Park Liekendael (Sint-Stevens-Woluwe). 25 personen waren geen onbekenden bij politie en parket. Er werd ook een kleine hoeveelheid cannabis in beslag genomen.

Volgens burgemeester Holemans wil de politie met deze acties kort op de bal spelen. "Het is normaal dat er tijdens de zomervakantie meer jongeren buiten vertoeven en we vinden het fijn dat ze samenkomen en leuke activiteiten organiseren. Maar het is niet de bedoeling dat ze de buurt onaangenaam maken voor anderen. Wanneer mensen overlast veroorzaken, moeten we dus ingrijpen", aldus burgemeester Holemans.