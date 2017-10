Zaventem zoekt aannemer voor scoutslokalen

Omdat de eerste aanbestedingsronde slechts één enkele kandidaat-aannemer opleverde, met een voor de gemeente te hoog prijskaartje, kwam er geen schot in de zaak. De huidige scoutslokalen zijn nochtans duchtig verouderd en veel te krap. De bouw wordt dus stilaan dringend. De gemeente paste het bestek eerder deze week aan en kiest nu voor betonbouw. Bedoeling is snel een aannemer aan te duiden. Die zou nog ergens in het voorjaar van 2018 de eerste spadesteek moeten geven in de Imbroekstraat.