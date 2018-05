Zaventems familiebedrijf Asco verkocht aan Amerikaanse luchtvaartreus

Asco is een naam die klinkt als een klok in de luchtvaartsector. Het is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van bewegende onderdelen van vleugels voor vliegtuigen. Alle grote vliegtuigbouwers zoals Boeing, Airbus en Bombardier zijn klant van het bedrijf dat sinds 1954 in handen is van de familie Boas. Daarnaast produceert Asco ook onderdelen voor de militaire luchtvaart. Zo vliegt onder meer de F-35 van Lockheed Martin met Zaventemse hoogtechnologie.

De familie Boas verkoopt nu alle aandelen aan Spirit AeroSystems voor een bedrag van 542 miljoen euro. De Amerikaanse luchtvaartreus heeft een omzet van 5,8 miljard euro, Asco is goed voor jaarlijks 333 miljoen euro. Volgens CEO Christian Boas is de verkoop noodzakelijk omdat klanten alsmaar veeleisender worden. Asco moet dus fors investeren als het zijn positie op de markt wil behouden. Bovendien staat er ook geen nieuwe generatie binnen de familie Boas klaar om het familiebedrijf te leiden.

Voorzichtig positief

De vakbonden reageren geschrokken op de verkoop, maar vrezen niet meteen banenverlies omdat de werknemers heel wat specifieke kennis hebben. De liberale vakbond hoopt dat de nieuwe directie van Asco snel met een toekomstplan komt dat de werknemers werkzekerheid biedt. Bij Asco werken zo'n 1400 mensen in vier fabrieken. Eén in Zaventem, de andere in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland.