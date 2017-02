ZAVO-leerling zet politie en verkeer in de kijker

Charis Oorlynck, een zesdejaarsstudent uit ZAVO in Zaventem, heeft op school een verkeersdag georganiseerd voor alle zesdejaars. Ze deed dat in het kader van haar Geïntegreerde Proef, zeg maar afstudeerproject.

"Unieke kans"

Charis Oorlynck maakte haar afstudeerproject over ‘Het verkeer en de regels’. Ze kreeg groen licht van haar school om er een interactieve en informatieve kennismakingsdag van te maken voor alle zesdejaars. ““Ik vind dit echt fantastisch dat de school mij de kans geeft om zoiets te organiseren,” zegt Charis. “Dit is een unieke kans die ik met beide handen heb gegrepen en ik bedank de directie voor deze kans. Ik ben ook de enige die deze kans kreeg dit jaar. Dat maakt het uniek, maar ook zeer stressvol.”

Medewerking van de politie

Charis kon ook rekenen op de medewerking van de politie. De leerlingen kregen van de aanwezige inspecteur niet alleen veel uitleg over de verkeersregels, maar ze mochten bijvoorbeeld ook al eens een fysieke proef uitproberen die tot het ingangsexamen van de politieschool zou kunnen behoren. De leerlingen moesten tot drie keer toe een volledig parcours afleggen binnen de drie minuten.

Nieuwe traditie?

De verkeersdag was een succes. Niet alleen voor Charis, want ook haar medeleerlingen reageerden enthousiast: “Wij zijn allemaal 18 jaar en bezig met ons rijbewijs. Dat zijn allemaal weetjes die wij meekrijgen. Het is nu voor een GIP, maar eigenlijk zouden we dat ook moeten krijgen buiten zo'n GIP om."