Zeenstraat en Normandylaan maken plaats voor natuur in Sterrebeek

De inwoners gaven eerder al groen licht voor de uitbreiding van het Zeenpark tijdens de platform ‘Zaventem aan Zet’. En dus voegt het gemeentebestuur de daad bij het woord. “Momenteel is de aannemer de meer dan 300 meter lange asfaltstrook aan het verwijderen. Daarna komt de betonnen ondergrond aan de beurt, wat wel voor enige geluidshinder zal zorgen”, verduidelijkt Luk Vander Elst (N-VA), schepen van Openbare Werken. “Zowel het asfalt als het beton en de metalen staven worden gerecycleerd. Het vroegere pleintje in de Zeenstraat zal tijdens de werken dienen als voorlopige opslagplaats, maar nadien zal het park ook daar worden aangelegd. Op die manier maken we een groene long van maar liefst 17 hectare in het hart van Sterrebeek”, aldus Vander Elst.

Park zal eind dit jaar klaar zijn

“Binnen enkele weken wordt de beek opnieuw opengelegd. De grond daarvan zal worden gebruikt om het terrein te herprofileren met hoger en lager gelegen delen. Daarna zal het tracé van de 1302 meter lange Finse piste worden ingericht”, aldus schepen Erik Rennen (N-VA) . In het najaar zal ook het sportveld aangelegd en zal het park verder afgewerkt worden. Zaventem hoopt het park nog dit jaar te kunnen open stellen voor het publiek.