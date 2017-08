Zeldzaam klaverblauwtje duikt na 80 jaar opnieuw op in het Zoniënwoud

Het zeldzaam klaverblauwtje is opnieuw gespot aan de rand van het Zoniënwoud. En dat was al van de jaren ’40 geleden.

Tot het begin van de 20e eeuw was het klaverblauwtje (Cyaniris semiargus) een vrij algemeen voorkomende vlindersoort in grote delen van Vlaanderen. Deze dagvlinders kiezen als biotoop doorgaans voor bloemenrijke graslanden met klaver. De aanwezigheid van rode klaver is daarbij belangrijk. De vlinders zetten er hun eitjes op af en de rupsen voeden zich met de bloemen. Maar door het verdwijnen van deze graslanden verdween ook het klaverblauwtje. De laatste waarneming in het Zoniënwoud dateert van de jaren ’40 van vorige eeuw.

Sinds het begin van deze eeuw is er opnieuw een populatie aanwezig in de omgeving van Lanaken. En eind juli ontdekte natuurliefhebber Chris Verbruggen in het noordoosten van het Zoniënwoud een klaverblauwtje, op de grens met het park van Tervuren. Vrijwilligers van de Natuurstudiegroep Dijleland stelden vervolgens vast dat het om een kleine populatie van meerdere individuen ging. “Als het om een natuurlijke kolonisatie gaat en de soort dus op eigen kracht tot de rand van het Zoniënwoud geraakt is, zal ze de komende jaren vermoedelijk nog opduiken op andere plaatsen in Vlaanderen”, aldus Natuurpunt in een mededeling.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gaat nu met Natuurpunt onderzoeken hoe de locatie optimaal kan beheerd worden om zo het voortbestaan van de populatie alle kansen te bieden in de toekomst. (foto Wikimedia)