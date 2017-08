Zelfs Chinese voetballertjes op MIBA-cup in Merchtem

Maar liefst meer dan 60 jionge voetbalploegen uit binnen- en buitenland zijn dit weekend van de partij op de MIBA-cup in Merchtem. Dat tornooi heeft traditioneel plaats in sportcomplex Dooren. Ook dit jaar lokt de MIBA-cup heel wat belangstellenden.

MIBA is een jaarlijks voetbaltornooi dat nog ieder jaar groeit. Dit jaar zijn in Merchtem ongeveer 64 ploegen aanwezig. Kleine en grote Belgische kleppers als Anderlecht, Gent en Brugge. Maar ook het internationale voetbalgezelschap is om u tegen te zeggen.Zo zijn uit Nederland 7 ploegen aanwezig, waaronder PSV, AZ Alkmaar en Willem II. Engeland stuurt onder andere Everton, Tottenham en West Ham. Er is Borussia Mönchengladbach uit Duitsland en er is dit jaar met FC Shenzhen Easy Strikers zelfs een club uit China aanwezig!

Ook dit jaar staat alles in het teken van het goede doel. Er zijn verschillende goede doelen uitgeloot. Daarnaast verdienen de winnende teams in de leeftijdscategorieën U11 en U12 een cheque ter waarde van 500 euro. Deze som gaat naar het goede doel dat tijdens de loting werd verbonden aan de winnende voetbalclub.