Zellik is proefzone voor plan tegen georganiseerde misdaad

Er vestigen zich meer en meer illegale handelszaken in onze regio, zegt de politie. Een vermoedelijke oorzaak daarvan is het Kanaalplan in Brussel waardoor activiteiten die het daglicht niet mogen zien zich verplaatsen naar de Rand. Daarom is een ander soort controles nodig. “Wij doen gezamenlijke controles met externe partners: de Vlaamse Belastingdienst, de sociale inspectie, de arbeidsinspectie, de Lijn en dan onze eigen verkeersdienst die bovenop de reguliere werking komt”, zegt Kurt Tirez, korpschef van de zone AMOW.

De politiezone AMOW is de eerste in onze provincie met zo'n proefproject Bestuurlijke Handhaving. Korpschef Tirez hoopt dat er zo snel mogelijk een provinciaal platform en expertisecentrum komt, want de aanpak werpt vruchten af. Zo werd er bijvoorbeeld bij de laatste actie door de Vlaamse Belastingdienst bijna 40.000 euro geïnd aan achterstallige belastingen.