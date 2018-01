Zemst bant zwaar vrachtvervoer

Vanaf eind deze maand komt het eraan: het eerder aangekondigde verbod op zware vrachtwagens in het centrum van Zemst.

In augustus 2017 berichtte RINGtv reeds over de beslissing van de gemeente Zemst om een tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren op haar lokale wegen. Een onderzoek van de gemeente wees duidelijk uit dat steeds meer vrachtwagens de lokale wegen gebruiken om te ontsnappen aan het fileleed – en eventueel de kilometerheffing - op de snel- en gewestwegen. Zemst laat daarom zwaar vervoer nog uitsluitend toe op de gewestwegen: enkel voor plaatselijk vrachtvervoer en landbouwverkeer wordt een uitzondering gemaakt. Op de lokale wegen zal vrachtvervoer van meer dan 3,5 ton voortaan niet meer welkom zijn.

Eind deze maand komt dat verbod er daadwerkelijk: de gemeente start zeer binnenkort met het plaatsen van de verbodsborden. Zemst wil zo de verkeersdruk in het centrum verminderen en de verkeersveiligheid verbeteren. Drukke verkeersassen, zoals de Stijn Streuvelslaan, Spiltstraat, Hoogstraat, (het gemeentelijke deel van de) Damstraat en de Zemstsesteenweg moeten door de maatregel ontlast worden van zwaar doorgaand verkeer.