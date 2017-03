Zemst beëindigt huurovereenkomst met dierenasiel

In het dierenasiel van Zemst worden al sinds 2009 gevonden of verwaarloosde dieren opgevangen. Maar het gemeentebestuur heeft vragen bij de huidige werking van het asiel. Zo wordt de opvangcapaciteit onvoldoende benut. De gemeente voerde daarom al gesprekken met nieuwe kandidaat-uitbaters. De vzw Dierenbescherming Zemst ontkent echter de aantijgingen. Volgens wordt er enkel een politiek spel gespeeld. (Bekijk ook de reportage: ‘Wie baat in de toekomst dierenasiel Zemst uit’)

De gemeente had de vzw een actieplan gevraagd en meer duidelijkheid over de vzw-structuur en over de in- en uitstroom van het aantal dieren. Maar omdat een antwoord uitbleef, stopt de gemeente nu de huurovereenkomst. Maar de uitbaters willen duidelijk niet zomaar vertrekken en zullen de beslissing aanvechten bij de rechtbank. (foto archief RINGtv)