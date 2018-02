Zemst blijft WO I herdenken

Ook in 2018 wordt in Zemst bijzondere aandacht geschonken aan de herdenking van de ‘Groote Oorlog’. Het einde van die eerste grote wereldbrand zal op 11 november precies een eeuw geleden zijn. Meest in het oog springend initiatief is de fietsroute langs de lokale frontlinie van augustus en september 1914, die de gemeente op poten zet samen met VVV Toerisme.

Zemst, Hofstade, Weerde, Elewijt en Eppegem, de dorpen van de huidige fusiegemeente Zemst, lagen in augustus en september 1914 in het midden van het strijdgewoel. Van de 1357 woningen in de vijf dorpen werden er 426 vernield en 770 geplunderd. Anders gezegd: bijna 90% van het woningbestand werd getroffen door het oorlogsgeweld. Zemst kan en wil het oorlogsverleden niet zomaar wegvegen en blijft ook dit jaar WOI in herinnering brengen.

In samenwerking met VVV Toerisme richt de gemeente tegen de zomer een fietsroute in langs de frontlinie, waar in en om Zemst felle strijd werd geleverd in augustus en september 1914. De focus ligt op het bekende verhaal rond korporaal Léon Trésignies (foto), die in 1914 sneuvelde op het veld van eer bij de Verbrande Brug in Grimbergen, en op de heropbouw van Zemst na de oorlog. In oktober wordt er een ‘belevingstocht WO I’ gepland. Op een aantal stopplaatsen zullen cultuur- en andere verenigingen lokaal historische scenes uitbeelden.

De provincie ondersteunt beide initiatieven met principiële subsidies van € 5 000 voor de fietsroute en € 3 500 voor de belevingstocht.