Zemst, Grimbergen en Vilvoorde willen geparkeerde vrachtwagens weren

Deze week in VIVA! Wonen

Wie bouwt of verbouwt komt heel vaak in aanmerking voor premies van de provincie. Onder meer 65-plussers die aanpassingswerken laten uitvoeren in hun woning of inwoners die hun huis energiezuinig maken, kunnen rekenen op steun van Vlaams-Brabant. Hoe de provincie je kan helpen, ontdek je zaterdag vanaf 12u in VIVA! op RINGtv!