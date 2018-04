Zemst laat luchtkwaliteit aan scholen meten

Zemst wil eventuele zwarte punten in kaart brengen door metingen te laten uitvoeren van de concentratie fijn stof en vervuiling aan alle scholen. “Luchtverontreiniging is een stille doder”, zegt Koen Vandermeiren, schepen van Leefmilieu en Onderijs. “Naar schatting zijn in België elk jaar 12 500 vroegtijdige overlijdens te wijten aan luchtverontreiniging. Fijn stof is een belangrijke factor in luchtverontreiniging. Het verkeer is een belangrijke bron van fijn stof. We willen daarom de luchtkwaliteit aan onze scholen bewaken. Afhankelijk van de resultaten van de metingen kunnen er nadien acties ondernomen worden aan de schoolomgevingen. Die zijn in de meeste gevallen nu al autovrij of -luw. Mogelijk wordt er nadien ook op andere locaties gemeten.”