Zemst for Life goed voor 1/100 van Music for Life

Er waren uiteraard tal van acties in de vele gemeenten van onze regio ten voordele van Music for Life. Maar in Zemst neemt Zemst for Life elk jaar grotere proporties aan. Dit jaar waren er maar liefst 85 acties in de gemeente. Zemst for Life zamelde centen in voor drie goede doelen: het antikankerfonds, Villa Clementina en de vereniging van Ouders van verongelukte kinderen. De organisatoren mochten gisteren een enorm bedrag gaan overhandigen in het Glazen Huis van Music for Life: zo maar eventjes 101.518,19 euro. Goed voor 1/100ste van de totale opbrengst van Music for Life.