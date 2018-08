Zemst wil gemeentepersoneel op de fiets

Het idee van de huurfietsen komt er niet zomaar. “Na rijp beraad, onderzoek van mogelijke formules en een proefproject met de provincie Vlaams-Brabant is een tijdje geleden eindelijk de knoop doorgehakt. De bevraging van het personeel gaf mee de doorslag: zo’n 120 personeelsleden gaven aan een fiets te willen huren,” zegt burgemeester Bart Coopman.

Zo’n 35% van het personeel van Zemst gebruikt vandaag regelmatig de fiets voor woon-werkverkeer. Dat percentage wil de gemeente nu verdubbelen. “De gemeente neemt de helft van de huurprijs van een nieuwe fiets voor haar rekening, met een maximum van 35 euro per fiets per maand. Het personeelslid betaalt de overige huurkost. Onderhoud, verzekering en pechverhelping zitten in de huurprijs inbegrepen,” zegt schepen van Mobiliteit Jan Verdoodt.

Het personeelslid van zijn kant engageert zich om minstens de helft van de werkdagen met de fiets te komen werken. Die kan uiteraard ook buiten het werk gebruikt worden. Er is keuze tussen een gewone stadsfiets, een elektrische fiets of een elektrische bakfiets.

“ Als grootste werkgever in Zemst zal dit ongetwijfeld gunstige effecten hebben op de omgeving. Het gemeentebestuur neemt hiermee een belangrijke voorbeeldrol op voor bedrijven in de gemeente. De politiezone Kastze liet weten ook deel te nemen,” besluit de gemeente.

In september start de overheidsopdracht en kunnen fietshandelaars hierop intekenen. Verwacht wordt dat de fietsen begin 2019 geleverd worden.