Zemst zoekt oplossing nu zwembad Hofstade sluit

Gisteren berichtte jouw zender reeds over de sluiting van het zwembad van Sport Vlaanderen in Hofstade, deelgemeente van Zemst. Renovatie zou voor het verouderde bad geen redding meer kunnen bieden. De gemeente moet op zoek naar alternatieven, maar . Of er een nieuw zwembad komt, is nog lang niet zeker.