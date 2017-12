Zemstenaar Raymond Rombout schrijft nieuwe thriller voor het goede doel

De nieuwe thriller van Raymond Rombout uit Zemst gaat over de terreur van de asbestmaffia in een fictief dorp vlakbij Zemst. Elke overeenkomst met bestaande naburige dorpen heet louter toevallig te zijn. De knipoog moet u er zelf maar bij denken. RINGtv zet het boek in ons nieuws vanavond flink in de kijker én deelt exemplaren uit voor onder de kerstboom.

“Rosia Montana” is de derde thriller van Zemstenaar Raymond Rombout over avonturier-speurder Arturo Dias. Hij broedt op twee zaken tegelijkertijd die al gauw met mekaar verweven blijken te zijn. Alles lijkt draaien rond de terreur die de asbestmaffia zaait in Blaasbroek een fictief dorp vlakbij Zemst. Asbestose, de dodelijke longziekte als gevolg van asbestbesmetting, tiert er welig. Met de puzzelstukjes Willebroek, Blaasveld en Kapelle-op-den-Bos kan de schrandere lezer zelf vast al een vette knipoog ontwaren. De auteur vertelt meer over deze connectie vanavond in ons nieuws.

