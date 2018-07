Zemstenaar trekt met insectenproeverij naar bedrijven

Met zijn bedrijfje 'I ate a bug' wil De Saeger mensen bewust maken van duurzaam eten en gaat hij op zoek naar de lekkerste insecten en recepten om deze op de kaart te zetten in Vlaanderen. Doel is om in de toekomst ook naar scholen te trekken. Een kennismaking met de man vandaag in ons nieuws.