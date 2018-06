Zemstse onthaalouders trekken inclusiekaart

Een plaatsje vinden in de kinderopvang is in heel wat gemeenten in onze regio niet gemakkelijk. En dat is het zeker niet voor mensen met een kindje dat extra zorg nodig heeft. “Ouders die een moeilijke start kennen bij de geboorte van hun kindje beginnen vaak later te zoeken naar opvangmogelijkheden of weten niet zo goed waar hun kindje allemaal terecht kan. Ze moeten vaak beroep doen op professionele ondersteuners om hen te begeleiden naar aangepaste kinderopvang”, zegt Kristin De Ridder van de Zemstse kinderopvangdienst. “Ouders van een kindje met extra zorgnoden moeten eveneens de kans krijgen om verschillende opvangmogelijkheden naast elkaar te zetten om van daaruit een bewuste keuze te kunnen maken.” Het laatste jaar hebben de onthaalouders van Zemst daarom samen met de gemeentelijke kinderopvangdienst een inclusie-aanbod uitgewerkt voor kindjes die extra zorg nodig hebben. Voor meer info kun je terecht op het nummer 015/61 87 24.