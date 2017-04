Zenne en Zoniën deelt gratis boeken uit

Op 23 april, de sterfdag van Shakespeare en Cervantes, is het Wereldboekendag. Naar aanleiding daarvan schenkt streekvereniging Zenne en Zoniën twee boeken over de streek weg aan al wie ze wil lezen.

Het gaat om exemplaren van twee oude uitgaven, namelijk ‘Een Verwarde Zaak’ van Hendrik Conscience en ‘Herman Teirlinck’ van diverse auteurs. Het boek van Conscience speelt zich af in de streek tussen Zenne en Zoniën, meer bepaald in Dworp en omgeving. De uitgave ‘Herman Teirlinck’ kwam er naar aanleiding van de oprichting van het Teirlinckhuis en museum aan de Uwenberg in het centrum van Beersel.

Tussen 23 april en eind mei kunnen bezoekers van het bezoekerscentrum ‘De Lambiek’ in Alsemberg een gratis exemplaar meenemen. Ze hoeven enkel ter plaatse hun adresgegevens aan de toerismedienst en aan Zenne en Zoniën te bezorgen.