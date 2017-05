Zenne in Vlaanderen sterk vervuild door wanbeheer Brusselse rioleringen, zegt N-VA

De Zenne in Vlaanderen wordt sterk vervuild omdat het Brussels Gewest één van haar grootste rioleringen slecht beheert. Dat zegt volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA). Bij hevig regenweer treedt er volgens hem een Brussels overstort in werking waardoor het afvalwater van één van de grootste rioleringen in ons land ongezuiverd in de Zenne belandt. Gemiddeld gebeurt dit om de twee dagen.

”Als het hard regent, kan er een overstort in werking treden. In 2015 werd zo maar liefst 188 keer ongezuiverd afvalwater in de Zenne gestort en in 2016 gebeurde dat 189 keer”, legt volksvertegenwoordiger Bart Nevens (N-VA) uit Kortenberg uit. Dat het overstort zo vaak in werking treedt, komt volgens Nevens omdat er in de hoofdcollector teveel bezinksel zit. Door de lage hellingsgraad van de riool blijft het vuil zich ophopen. “Met zijn 3,5 meter hoogte is het één van de grootste riolen in het land. Nochtans is die riolering al meer dan tien jaar niet meer gereinigd terwijl dat jaarlijks nodig is. Maar het Brussels Gewest doet dat dus niet. Hallucinant dat dit gewoon niet gebeurt”, zegt Nevens. En dat is volgens hem catastrofaal voor de biodiversiteit in de Zenne.

In Brussel zijn de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) en Vivaqua/Hydrobru verantwoordelijk voor het rioolnetwerk. Maar die kaatsen volgens de N-VA de bal naar elkaar terug met alle gevolgen van dien. Nevens zal de problematiek dinsdag aankaarten in de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement en bevoegd minister Schauvliege vragen om de Brusselse regering op haar verantwoordelijkheid te wijzen.