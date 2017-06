Zenne wordt een langgerekt stadspark door Halle

De Zenne is vandaag niet overal zichtbaar in de stad en dus ook weinig toegankelijk. Uitzonderingen zijn het Zennepark in Buizingen of het Zenneterras (foto links) in het Elisabethpark in het centrum van de stad waar je de rivier wel kan beleven. De bedoeling is nu om er een groot geheel van te maken. Dat landschapspark zou gerealiseerd worden vanaf het station van Buizingen tot aan de E429 op de grens met Tubeke. De wandelaar moet daarbij het gevoel krijgen dat hij een lange stadswandeling kan maken in de groene omgeving van een rivier.

Voor de uitwerking van de plannen kreeg de stad een subsidie van 60.000 euro van de Vlaamse overheid. Het studiebureau Omgeving werkte intussen de plannen uit en die zullen woensdag 7 juni (20u) voorgesteld worden tijdens een infoavond in de raadzaal van het stadhuis. (simulatiefoto Omgeving)