Zennevallei heeft nieuwe geuze

De Zennevallei is een oude geuze rijker. Gisteren werd in Sint-Pieters-Leeuw de nieuwe ‘Brett-Elle’ voorgesteld.

Bret-Elle is het resultaat van het harde werk van Jo Panneels, Stijn Ecker en Jozef Vanbosstraeten. De drie mannen met roots in onder meer Sint-Genesius-Rode startten een tijd geleden de Lambiek Fabriek op in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek. Het nieuwe bier bestaat uit 100 procent lambiek van spontane gisting. Die lambiek brouwen de drie mannen in de installatie van brouwerij Belgoo in Sint-Pieters-Leeuw. De versgebrouwen lambiek gaat vandaar naar de Lambiek Fabriek en wordt in Ruisbroek gekoeld en verwerkt.

Foto: De Lambiekstoempers