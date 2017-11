Zes Dilbeekse jeugdhuizen verhuizen (voor 1 nacht) naar Westrand

Vorig jaar organiseerde de Dilbeekse Jeugdraad de eerst editie naar aanleiding van de titel van ‘Strafste jeugdgemeente van Vlaanderen’. “Deze titel hebben we enkel weken geleden overgedragen aan Eeklo en Leuven, die zich in 2017 en 2018 dé strafste jeugdgemeente mogen noemen,” verklaart de jeugdraad van Dilbeek. “Toch gaan we trachten het succes van vorig jaar te overstijgen.”

Daarvoor sloegen de Jeugdraad, de Jeugddienst en de zes jeugdhuizen van Dilbeek de handen in elkaar. Elk jeugdhuis zal één uur de programmatie invullen. Op die manier organiseert elk jeugdhuis een eigen feestje en passeren er zes verschillende thema’s, stijlen en artiesten op één evenement.

“Er is voor iedereen wel iets. De gratis nacht openen we met Twallie, een gekende DJ die geprogrammeerd werd door de jeugdraad zelf. Het Dreamteam van JK Roesj draait de plaatjes aan elkaar tijdens hun Beach Party. JK Jos brengt een Mexican Night met Del Campo en JK Vuilbak wordt dit jaar 40 jaar en viert dat met een Birthday Bash. The Nineties, exact iets voor JK Zomaar. The KAZOUkers zorgen voor nostalgische beats uit die jaren. En wie JK Paddestoel zegt, hoort Rave Cave. Niemand minder dan Sachtag zorgt voor de muziek. Afsluiten doen we met een knaller: de Glitter Party van JK Oosthoek, samen met Trippple Trouble,” legt de Dilbeekse Jeugdraad uit.

Ook de schepen van Jeugd, Lies Vereecke is enthousiast: “Mijn motto voor de jeugd is 'Wie met beide benen op de grond blijft staan ... komt niet ver!'. Ik roep de jeugdraad en alle kinderen en jongeren op om steeds blijvend te innoveren, creatief te denken en vaak te durven springen. Zolang je binnen het blad blijft, mag je ook weleens buiten de lijntjes kleuren. Enkel dan kunnen er muren gesloopt en bruggen gebouwd worden. Deze unieke samenwerking toont dat Dilbeekse jongeren vol enthousiasme en creativiteit te werk gaan.”