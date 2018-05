Zes jaar na de feiten eindelijk proces rond dood Priscilla

Bijna 6 jaar nadat het levenloze lichaam van de 14-jarige Priscilla Sergeant werd gevonden in een veld in Dworp, moeten de 2 minderjarige verdachten zich elk afzonderlijk verantwoorden voor de jeugdrechter. Het is het eerste proces rond de dood van het tienermeisje. De hoofdverdachte beroofde zichzelf van het leven in de loop van het onderzoek.

Priscilla werd in 2012 teruggevonden in een veld. Ze was de nacht voordien om het leven gekomen en haar lichaam was er gedumpt. Een maand later werden een 46-jarige buurman en 2 minderjarige jongens uit de wijk waar ze woonde in Huizingen opgepakt. Uit het onderzoek bleek dat de 14-jarige in de uren voor haar dood urenlang was gepest, vernederd en gefolterd.

De meerderjarige verdachte werd aangehouden maar kwam enkele maanden later al vrij door een procedurefout. Begin 2017 stapte de man uit het leven. De 2 minderjarige verdachten werden na hun arrestatie door de jeugdrechter geplaatst in een jeugdinstelling. De oudste van de 2 is inmiddels 22 jaar oud en verschijnt op 18 mei voor de jeugdrechter. Hij zal zich moeten verantwoorden voor onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg en opzettelijke slagen en verwondingen.

De jongste van de 2 verschijnt op 1 juni. Hij wordt verdacht van onmenselijke behandeling en slagen en verwondingen, maar ook van de aanranding van de eerbaarheid.

Of de processen effectief zullen doorgaan, is niet zeker. Het hele dossier staat gebrand in één bestand op een CD-rom die enkel te raadplegen is op de griffie. Het gaat om duizenden pagina's die bovendien moeilijk te consulteren zijn. Verschillende advocaten zullen vermoedelijk uitstel vragen om het dossier grondig te kunnen bestuderen.