Iets meer dan tweeëneenhalf miljoen euro. Dat is het bedrag dat een onbekende lotto-winnaar in Asse rijker is. De man of vrouw kocht het winnende biljet op 3 januari en mag zich op slag multimiljonair noemen. Vlaams-Brabant is blijkbaar een goede provincie om te spelen, want de jongste vijftien jaar waren er hier al 45 lottomiljonairs, twee van hen mogen zich multi-miljonair noemen.

Zes juiste cijfers in lottoverkooppunt in Asse levert winnaar dik 2,5 miljoen euro op.

De zes winnende cijfers werden ingevuld in lottoverkooppunt ‘t Spreekuur aan de Bloklaan in Asse. Niet alleen voor de winnaar een verrassing van formaat, maar ook voor de Nationale loterij is dit goed nieuws. “Dit is de eerste miljonair en meteen ook multi-miljonair van 2018. Totnogtoe hadden we al acht lottomiljonairs dit jaar en maar liefst 37 lottomiljonairs vorig jaar,” zegt woordvoerster Caroline Vangoidsenhoven.

Anonieme winnaar

Het lottoverkooppunt dat de winnaar aflevert, mocht al voor de vierde keer iemand gelukkig maken, maar nog nooit ging het om zo’n hoog bedrag dat ik de zaak gewonnen werd. Ook de eigenaars weten niet wie de winnaar is. “Normaal gezien komen de mensen hun gevalideerd ticket hier binnen brengen, zodat we het kunnen nakijken, maar dat is nu niet gebeurd,” vertelt uitbaatster Ann De Nijs.



De privacy van de winnaar is belangrijk, vertellen ze ons bij de Nationale Loterij: “de winnaar wou anoniem blijven en dat respecteren wij altijd. We overhandigen hier vandaag dan ook symbolisch een cheque aan de uitbaters van de winkel,” zegt woordvoerster Van Goidsenhoven.