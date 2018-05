U heeft het misschien al gemerkt in uw mailbox: vanaf morgen gelden de nieuwe Europese privacyregels GDPR. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) kwam de regels toelichten aan de zesdejaars van de Broederschool Groot-Bijgaarden (Dilbeek). Kinderen en jongeren worden door de aangepaste wetgeving online immers veel beter beschermd.

Zesdejaars Broederschool Groot-Bijgaarden ingewijd in nieuwe privacywet

Onze ploeg volgde de privésessie over de nieuwe privacyregels mee, vanop de eerste rij schoolbanken. En mocht u er nog aan getwijfeld hebben: zesdejaars van de lagere school willen graag bijleren over veilig en verantwoord gebruik van internet en sociale media én weten meer dan hun weetje over Facebookprofielen en Twitteraccounts…

Ongetwijfeld leert u zelf een en ander bij in de reportage in ons nieuws vanavond...

Meer foto's van de sessie en van de geïnteresseerde jonge surfers en chatters vindt u op onze Facebookpagina.