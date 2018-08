Zeshonderd actievoerders tegen opsluiting kinderen 127 bis Steenokkerzeel

Zo’n zeshonderd mensen protesteerden gisterenavond in Brussel tegen de opsluiting van kinderen in het nieuwe gesloten repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel. Dinsdag werd daar een eerste gezin met vier kinderen opgesloten, in afwachting van hun uitzetting. De protestactie van gisteren was een initiatief van het collectie #NotInMyName.