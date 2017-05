Ziekenhuis Jan Portaels wil duidelijkheid over nieuwbouw

Het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde hoopt dat de Vlaamse regering snel duidelijkheid schept over de toekomstkansen van de nieuwe ziekenhuiscampus. Die moet achter het station van Vilvoorde komen, op het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. Maar als de Raad van State het ruimtelijk plan van die zone vernietigt, en daar ziet het naar uit, dan kan de bouw niet starten.

AZ Jan Portaels zit op dit moment in verouderde gebouwen. Daarom heeft het ziekenhuis al jaren geleden beslist om te verhuizen.

“Wij hebben onze plannen ingediend bij de overheid en we zouden graag beginnen met de bouw van een volledig nieuw ziekenhuis op de site achter het station. Nu hebben we gehoord dat de auditeur het RUP in twijfel trekt en dat betekent dat wij met vraagtekens zitten. Wij zouden graag duidelijkheid krijgen over dat plan en waar wij in de toekomst naartoe moeten”, zegt algemeen directeur Guy Buyens.

Een geluk bij een ongeluk voor AZ Jan Portaels: de eerste spadesteken waren nog niet voor meteen gepland, want de financiering van de ziekenhuizen staat on hold.

“Die financiering zal er niet direct komen, wat betekent dat we nog wat tijd hebben om duidelijkheid te krijgen, maar we nemen dit wel ernstig. En we zijn dan ook blij dat het lokale bestuur dit ook ernstig nemen en morgen mogen we bij de burgemeester langsgaan”, aldus Buyens.

