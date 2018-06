Ziekenhuis legt patiënten extra in de watten

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde werden de patiënten vandaag extra in de watten gelegd. Portaels nam deel aan de internationale 'what matters to yoy'-dag, een dag waarop zorgverleners niet alleen hun zorgtaak op zich nemen, maar ook aandacht hebben voor kleine dingen die vaak heel belangrijk zijn voor de patiënt.