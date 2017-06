Ziekenhuisschool Inkendaal Vlezenbeek breidt uit met secundaire afdeling

Op de jaarlijkse zomerreceptie voor het personeel kon de directie van revalidatiecentrum Inkendaal vanmiddag uitpakken met heel wat nieuwigheden. Het logo werd gepimpt en ook de website steekt in een nieuw kleedje. Maar de belangrijkste nieuwigheid is toch wel de uitbreiding van de eigen ziekenhuisschool, waar op dit moment de kleuters en lagereschoolkinderen hun revalidatie al combineren met onderwijs. “Vandaag hebben we al een klasje secundair onderwijs dat we samen met de Jozef Cardijnschool organiseren. We hebben nu heel recent van de Vlaamse minister van Onderwijs Crevits een erkenning gekregen om dat aanbod uit te breiden. Daardoor kunnen we in september in Inkendaal starten met een tweede secundair klasje. Het gaat om in totaal zo’n 15 leerlingen”, verduidelijkt directeur Sofie Blancquaert. En dat is belangrijk om jongeren beter te kunnen opnemen in de maatschappij tijdens of na hun revalidatie.