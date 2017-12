Ziekenwagen moet omrijden door tractorsluis in Grimbergen

In Grimbergen is heisa ontstaan omtrent een tractorsluis in de Hof ter Weerdestraat. Een ziekenwagen moest daar afgelopen weekend rechtsomkeer maken omdat hij de straat niet kon inrijden.

Zaterdagavond was een man onwel geworden. Zijn vrouw had daarop het noodnummer 112 gebeld. Maar omdat de ziekenwagen niet door konden rijden door de tractorsluis in de Hof ter Weerdestraat, moest hij een ommetje maken. De ziekenwagen volgde een omleiding en kwam daardoor pas 10 minuten later aan bij het slachtoffer.

Gelukkig kwamen de hulpdiensten nog tijdig bij de man in nood, die een lichte beroerte had gehad. Mocht de zaak nog ernstiger zijn geweest en indien het bijvoorbeeld om een hartstilstand zou gaan, dan was wellicht kostbare tijd verloren gegaan.

Marleen Vanden Bergh, de vrouw van het slachtoffer, hoopt dan ook dat het voorval de gemeente Grimbergen wakker schudt. "Er moet iets gebeuren voor het slachtoffers vallen", zegt ze. Marleen pleit bijvoorbeeld voor een systeem dat het sluipverkeer tegenhoudt maar waar de hulpdiensten wel langs kunnen rijden.

Volgens de gemeente Grimbergen ligt de tractorlsluis er al sinds 2015. Bij recente wegenwerken werd de sluis even weggehaald en nu is ze teruggeplaatst. Toch wil Grimbergen laten onderzoeken wat kan worden gedaan om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden.