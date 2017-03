Zigeuners Meise mogen tot donderdag blijven

De zigeuners die vorige woensdag neerstreken op de carpoolparking langs de Bouchoutlaan en de A12 in Meise, mogen nog tot donderdag blijven.

Buurtbewoners vreesden voor overlast. Maar die vrees is volgens burgemeester Emmerechts nergens voor nodig. Bij de politie ontvingen ze ook geen meldingen van hinder of criminele feiten. Met de zigeuners was dit weekend afgesproken dat ze maandag ten laatste om 18u zouden vertrekken. Maar de zigeuners contacteerden de burgemeester met de vraag om toch wat langer te mogen blijven en die heeft daar nu mee ingestemd.