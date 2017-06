Zigeuners veroorzaken overlast aan provinciedomein Huizingen, stelt N-VA

Volgens N-VA worden er teveel zigeuners toegelaten op de doortrekkersparking aan het provinciedomein in Huizingen. "Er zijn 15 plaatsen voor caravans. Maar in de praktijk worden soms twee keer zoveel caravans toegelaten. En dat veroorzaakt overlast”, meldt N-VA.

Vorige week nog werd de uitbater van de frituur aan de doortrekkersparking het slachtoffer van geweld omdat hij volgens N-VA weigerde gratis frietjes uit te delen aan de zigeuners op de parking. Voor provincieraadslid Joris Van den Cruijce (N-VA) en Beersels gemeenteraadslid Willem Vandenbussche (N-VA) is de overlast het gevolg van het feit dat er op het doortrekkersterrein vaak dubbel zoveel caravans staan dan is toegestaan in het provincierglement. “Het kan echt niet dat de provincie haar plicht ontloopt door een oogje dicht te knijpen terwijl de omgeving hevige hinder ondervindt van de doortrekkersparking. Het is hun taak om het reglement te laten toepassen en dit op te lossen. Lukt dat niet kan de parking beter gesloten worden”, reageert Willem Vandenbussche.

Taverne provinciedomein treedt taalwetging met de voeten

Ook hekelt N-VA het feit dat de uitbater van een taverne in het provinciedomein de taalwetgeving met de voeten treedt. “Bezoekers die iets wensen te eten of te drinken worden verwelkomd met een eentalige ‘Bonjour’. Voorts zijn alle aankondigingsborden tweetalig. In het reglement staat duidelijk dat enkel de Nederlandste taal mag gebruikt worden. Toch onderneemt de provincie geen actie”, reageert Joris Van Den Cruijse. De taalproblemen werden intussen aangekaart bij bevoegd gedeputeerde Walter Zelderloo (Open VLD). Hij ontkent in een telefonische reactie dat het personeel eentalig Frans is. Wel wil hij met de consessiehouders die actief zijn in het domein rond de tafel zitten, om de problematiek te bespreken van o.m. de tweetalige borden. (archieffoto RINGtv)