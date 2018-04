In de Frans Devoghellaan in Lennik is vanmorgen een zinkgat ontstaan en dat ter hoogte van een zebrapad aan de SIGO-school. Het asfalt en de straatfundering zakten helemaal weg in een put die 3 meter diep wordt geschat.

Het voetpad aan het zinkgat is onderspoeld, maar houdt dankzij de betonnen goot voorlopig stand. De gemeentediensten bakenden de zone af met nadarhekken, er is een omleiding voorzien. Aquafin en De Watergroep kwamen ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. Er wordt gedacht aan een lek in de waterleiding of de riolering. Ook de brandweer kwam poolshoogte nemen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren.