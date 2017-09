Momenteel wordt er een ondergrondse parking aangelegd op de Grote Markt in Vilvoorde. Aan de ingang van de bibliotheek is vanmiddag een zinkgat ontstaan. Dat is het gevolg van een waterlek. Omdat het water ook in een appartementsgebouw vlakbij binnenliep, werden vier mensen geëvacueerd. Het lek wordt momenteel gedicht.