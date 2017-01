Zoektocht in Italië naar fototoestel van verongelukte Freek Steyaert (23) uit Beersel

De familie Steyaert uit Beersel is in Venetië een zoektocht gestart naar het fototoestel van hun zoon Freek. De jongeman kwam om het leven na een ongelukkige val tijdens oudejaarsnacht. Enkele weken voordien verloor hij zijn fototoestel tijdens een studietrip naar Venetië. De ouders contacteerden intussen alle winkeliers in Venetië in de hoop de laatste foto’s uit zijn leven te kunnen bemachtigen. Ook de Italiaanse media hebben het verhaal intussen opgepikt.

Freek is de zoon van de Beerselse schepen Veerle Leroy en Groen-voorzitter Jan Steyaert. In november bezocht hij Venetië tijdens een studiereis met de Thomas More Hogeschool uit Antwerpen. Freek raakte er gefascineerd door de kunst en de design die er in de stad terug te vinden is. Maar tijdens een bezoek aan een design- en antiekzaak vergat hij zijn fototoestel. Freek probeerde achteraf het winkeltje terug te vinden maar verdwaalde in de wirwar van straatjes. Op dat toestel staan de laatste foto’s van Freek voor zijn overlijden en die laatste herinneringen wil de familie natuurlijk graag in handen krijgen.

Via een vriend die Italiaans spreekt stuurde de familie meer dan honderd e-mails naar alle mogelijke winkeliers in Venetië. Het verhaal werd intussen ook opgepikt door de Italiaanse media en massaal gedeeld op sociale media.