Zoektocht naar Kars in Meise levert voorlopig niets op

Kars werd het laatst gezien op 14 november, sindsdien is de hond spoorloos. "Zoals altijd ging Kars toen een avondwandeling maken. Hij komt nadien altijd trouw naar huis, maar die avond was dat niet het geval. We hebben gewacht tot de ochtend en zijn toen in actie geschoten", vertelt Peter Menten.

Intussen hebben Helena Menten (22), de bazin van de hond, en haar papa Peter niet stilgezeten. De 2 weigeren de zoektocht naar Kars op te geven. Er zijn al 10.000 flyers en affiches verspreid, er is een heus zoekteam samengesteld en er zijn ook oproepen op Facebook gelanceerd. De Facebookpagina 'Karsdebruinebordercollie' telt intussen al meer dan 1200 volgers.

Vandaag ging Peter op zoek in Buggenhoutbos en dat is niet toevallig, want de hond is daar blijkbaar al een paar keren gezien. Hopelijk krijgen Peter en Helena nog een leuke Kerst en dat zal zijn wanneer Kars terug thuiskomt. De eerlijke vinder wacht alvast een beloning van 1.000 euro!