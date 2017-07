Zoektocht in zandwinningsgebied Adinkerke naar wapens van Bende van Nijvel

In Adinkerke zal deze week in een oude zandwinningsput gezocht worden naar wapens van de Bende van Nijvel. Het zou gaan om wapens die de bendeleden gebruikten bij de overval op een Delhaize in Aalst op 9 november 1985.

De Bende van Nijvel pleegde halfweg de jaren '80 bloedige aanslagen, onder meer in Beersel, Halle, Overijse en Aalst. In totaal kwamen 28 mensen om het leven. Het onderzoek zit nog steeds muurvast. Maar volgens een tip van een informant zouden de wapens die gebruikt werden bij de overval in Aalst op 9 november 1985 diezelfde avond nog gedumpt werden in een oude zandwinningsput in Adinkerke. Het gaat om de bloedigste overval van de bende waarbij 8 doden vielen. De vader van Patrick Pilarski, een Brusselse gangster uit Adinkerke, zou deze klus geklaard hebben in opdracht van de bende. Van Patrick Pilarski is al jaren geen spoor meer maar zou hij dit destijds verteld hebben aan een celgenoot in Spanje.