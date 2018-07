Zon ideaal voor smaakvolle Pajotse wijnen

Voor heel wat landbouwers is de aanhoudende droogte een ramp, maar de wijnboeren klagen niet. Voor hen kan 2018 een topjaar worden. Dat is een welgekomen afwisseling na twee slechte jaren.

In 2016 bevroor de volledige wijngaard van Wijndomein Dappersveld in Elingen, een deelgemeente van Pepingen. In 2017 kon Eric Geyssens de schade beperken door paraffinepotten te plaatsen. Dit jaar heeft de wijnboer meer succes: 2018 wordt een topjaar, al betekent dat niet meer productie.

"Wij gaan voor kwaliteit en houden het op maximum 55 hectoliter. Door de droogte gaan de besjes minder snel zwellen. Dat betekent minder sap, maar kwaliteitsvoller sap,” zegt Eric Geyssens van Wijndomein Dappersveld.

Die droogte heeft nog andere voordelen. “Het werk is veel minder omdat ik minder loof moet wegnemen en minder onkruid moet wieden. Bovendien denk ik dat de druivenstokken sterker uit de droge periode zullen komen omdat hun wortels zich dieper in de grond gaan nestelen. Dat beïnvloedt ook de smaak van de wijn,” besluit Eric.

