Zonnig carnavalsfeest Halle lokt tienduizenden feestvierders

50 Halse carnavalsgroepen en verschillende vriendengroepen trokken zondagmiddag een eerste maal door de Halse straten. Daar was het drummen om een glimp op te vangen van dit kleurrijk spektakel.

Heel wat groepen kozen dit jaar voor een sprookjesthema. De stoet kreeg daardoor een nog hoger 'Disney'-gehalte. Het zal voor de jury dan ook geen sinecure worden om vanavond een winnaar aan te duiden. Na de lichtstoet zondagavond en een reeks optredens dook Halle zijn tweede dolle nacht in.

Vandaag staat er nog de krottenworp op de feestagenda, een lichtstoet en een vuurwerk dat zal afgevuurd worden vanop de Graankaai.

Bijzonder veel aandacht voor veiligheid

Door de terreurdreiging was er bijzonder veel aandacht voor de veiligheid. Alle invalswegen naar de binnenstad werden afgezet met betonblokken en er was ook opvallend veel blauw in het straatbeeld. Op die manier kon de stoet een volledig afgesloten parcours volgen.

Rustige tweede carnavalsnacht

Het Rode Kruis verzorgde tijdens de tweede carnavalsnacht 27 mensen op de hulppost, 14 feestvierders werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de politie had een rustige nacht. 4 bezoekers werden bestuurlijk aangehouden.

(foto's Emile Devogeleer)