Zonnig weer lokt duizenden bezoekers naar regionale attracties

Het zonnige weer lokt dit verlengde Hemelvaartweekend heel wat bezoekers naar de toeristische trekpleisters van onze regio. Onder meer in het provinciaal domein van Huizingen en het strand in het domein in Hofstade van Sport Vlaanderen was het aardig druk. En ook de volgende dagen beloven zeer zomers te worden.

Nog zomers warm tot maandag

Vandaag klom het kwik naar 24 graden, vrijdag wordt het nog warmer met 26 graden in het centrum van het land. Zaterdag wordt tropische lucht aangevoerd waardoor de maxima zelfs stijgen naar 29 graden. ’s Avonds en ’s nachts kunnen er wel enkele felle onweersbuien losbarsten. Ook zondag kunnen lokale buien de pret verstoren, elders wordt het opnieuw zeer warm en krijgen we middagtemperaturen rond 29 graden.

Verkoeling zoeken in Huizingen en Hofstade

Verkoeling zoeken kan dus onder meer aan het strand in het domein van Hofstade. Maar ook in het openluchtzwembad van Huizingen staan de redders klaar. Het openluchtzwembad De Lammekes in Grimbergen opent pas op 1 juli de deuren.

Ook vorig jaar beleefden Huizingen en Hofstade een zonnig topweekend met Hemelvaart. In het provinciedomein in Huizingen kwamen er 20.000 bezoekers langs. In het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade werden ruim 25.000 toeristen geteld.